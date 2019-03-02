Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin'den anlamlı ziyaret

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, daha önce Sultanbeyli'de görev yapan 90 yaşındaki emekli öğretmen Nevin Özpeker'i ziyaret etti.

Sultanbeyli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Keskin'in, Sultanbeyli'nin ilk öğretmenlerinden olan ve 1955-58 yılları arasında ilçede görev yapan Özpeker’i, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde ziyaret ettiği kaydedildi.

Özpeker, Sultanbeyli’nin eskiden köy olduğunu ifade ederek, o dönemde ilçede zor şartlarda görev yaptıklarını anlattı.

Başkan Keskin de Sultanbeyli’nin gelişimi hakkında Özpeker’e bilgi vererek, ilçenin geçmişle kıyaslanamayacak şekilde değiştiğini aktardı.

Keskin, "İlçemiz her alanda büyük gelişmeler yaşadı. Sultanbeyli kültüre, sanata, eğitime önem veren ilçelerin başında geliyor. İnşallah sizlerden aldığımız bayrağı daha da ileri taşıyacağız." diye konuştu.

Başkan Keskin, Özpeker'e "Sultanbeyli Tarihi" adlı kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

