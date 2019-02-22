Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanıdır. Savunma sanayinde her şeyi dışarıdan alıyorduk, yüzde 20 yerli ve milli teknoloji vardı ama şu anda yüzde 65'e çıktı. Gemilerimizi, helikopterlerimizi, tanklarımızı hatta füzelerimizi dahi kendimiz yapar hale geldik. Daha da iyi olacak." dedi.

Seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdüren Yıldırım, cuma namazını Katipoğlu Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, daha sonra Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinin açılışına katıldı.

Konuşmasının başında salondaki gençlere, "Ortalığı bir inletin bakalım. Ortalık bir yıkılsın bakalım" diye seslenen Yıldırım, gençlere çok önem verdiklerini ifade etti.

Gençlere, son günlerde sosyal medyayı takip edip etmediklerini soran Yıldırım, "Bizim 'Onu da yaptık' diye bir lafımız dolaşıyormuş. Gördünüz mü? Kastamonu 15 Temmuz Tünelleri için söylemiştim onu. O söylediklerimizi capsler yapmışlar, klipler yapmışlar. sağ olun, var olun, sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum sevgili gençler." ifadelerini kullandı.