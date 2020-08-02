Sultanbeyli'de 6 dakikada 50 bin liralık hırsızlık kamerada

Olay, Arife Günü sabah saatlerinde Sultanbeyli'de meydana geldi. İçinde maskeli 9 kişinin bulunduğu sahte plakalı kapalı kasa minibüs, Recep Yıldırım'a ait mağazanın yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheliler, mağazanın kapısını uzun uğraşlar sonucu kırdı. Daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrılan hırsızlar, kısa bir süre sonra tekrar olay yerine geldi. İşyerine giren hırsızlar, aldıkları bir televizyon ile olay yerinden yine uzaklaştı. Üçüncü kez olay yerine gelen hırsızlar, 6 dakika içerisinde yaklaşık 50 bin lira değerinde televizyon, bilgisayar, tablet ve tekstil eşyasını çaldı. Vatandaşlar, durumu mağaza sahibi Recep Yıldırım'a haber verdi. Yıldırım, hırsızlardan şikayetçi oldu. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇALINTI BİR ARAÇLA BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRİYORLAR"

İş yeri sahibi Recep Yıldırım, "30 yıldır Sultanbeyli'de mobilya, beyaz eşya ticareti yapıyorum. Dün mağazamız soyuldu. 9 kişi 3 sefer aynı araçla mağazaya geliyor. Saat 07.30 ile 08.00 arası. Gündüz gözüyle 9 kişi 3 sefer mağazamıza uğruyor. Birinci seferinde mağazanın kapısını kırıyor. Üçüncü sefer de malları alıyor. Yaklaşık 50 bin lira değerinde elektronik ve tekstil ürünlerini alıyorlar. Çalıntı bir araçla bu olayı gerçekleştiriyorlar. 3 tane televizyon aldılar. 2 tane çalıştığımız laptopu, tekstil ürünlerimizi aldılar. Yaklaşık 50 bin lira değerinde zararımız var." dedi.