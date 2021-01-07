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Sultanbeyli'de dehşet! Karısını öldüren kişi intihara kalkıştı

07.01.2021 07:06 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli'de dehşet! Karısını öldüren kişi intihara kalkıştı

Sultanbeyli'de karısını bıçaklayarak öldüren koca ardından intihara kalkıştı.

Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta 3 katlı bir evin en üst katında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; soyadı henüz öğrenilemeyen Adnan adlı koca, Hatice adlı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Babasının annesini bıçakladığını gören çiftin 15 yaşlarındaki çocukları ise kaçarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hatice adlı kadın hayatını kaybettiği belirlenirken koca ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.

(DHA)

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