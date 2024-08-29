Sultanbeyli'de eski çalışan dehşet saçtı! Kasap dükkanına uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

Olay, İstanbul Sultanbeyli İlçesi, Adil Mahallesi, Vahdet Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Kasap dükkanın önüne gelen kişi, yol ortasına koyduğu çantasından çıkardığı uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı.

50 MERMİ İSABET ETTİ

Şahıs yaklaşık iki şarjör mermi sıktı. Mermilerden 50 tanesi iş yerinin camına isabet etti. İçerideki çalışanlar ve müşteriler mermilerden korunmak için yere yattılar. Yaşanılan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı gözaltına alarak karakola götürdü.

ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Şüphelinin daha önce kasap dükkanında çalışan bir kişi olduğu, işte çıkartıldığı ve tazminatını da alamadığı iddia edildi.

DÜKKAN BOŞALTILDI

Yaşanılan olayın ardından dükkanları zarar gören ve tekrardan bir saldırı ihtimaline karşı iş yeri sahipleri kasap dükkanı içerisindeki tüm eşyaları ve yiyecekleri araçlarla boşalttı. Şahısın sıktığı mermilerin isabet ettiği camları da folyo kağıtlarıyla kapatan iş yeri çalışanları dükkanı boşaltarak olay yerinden ayrıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır