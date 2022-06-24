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  4. Sultanbeyli'de 'hesap' kavgası! Dehşete düşüren anlar kamerada

Sultanbeyli'de 'hesap' kavgası! Dehşete düşüren anlar kamerada

24.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre bir müşteri, girdiği lokantada yediğinin parasını ödemeyince lokanta çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları!

Sultanbeyli'de 'hesap' kavgası! Dehşete düşüren anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, dün saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Ziya-ül Hak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir lokantaya gelen yabancı uyruklu müşteri, yediklerinin parasını ödemek istemeyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı.

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Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya tanık olan mahalleli, tarafları ayırmak için çaba sarf etti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve işyeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.

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YUMRUKLU SOPALI KAVGA KAMERADA

İş yeri çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde, iş yeri çalışanları ile müşterinin yumruklu kavga ettiği kavga sonrası yabancı uyruklu müşterinin eline kemer ve demir sopa aldığı, vatandaşların ise kavganın büyümesini engellediği görülüyor.

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İHA

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Sultanbeyli
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