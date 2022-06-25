Sultanbeyli’de İETT otobüsüne takılan patenli gencin tehlikeli hareketleri şaşkına uğrattı

Sultanbeyli’de dün yaşanan olayda, patenli bir gencin İETT otobüsünün arkasına takılarak yolculuk ettiği görüldü. Patenli genç yolculuk esnasında akrobatik hareketler yapmaktan da geri durmadı. Patenli genç otobüs ilerlediği esnada zıplayarak ve patenle sağa sola kayarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Otobüsün arkasına takılarak tehlikeli hareketlerde bulunan patenli genç, bir süre sonra otobüsün arkasından ayrılarak yoluna devam etti.

İETT otobüsünün arkasında takılan patenli gencin sergilediği tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

