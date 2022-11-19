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  4. Sultanbeyli'de kabus gibi gece! 3 bina alev alev yandı

Sultanbeyli'de kabus gibi gece! 3 bina alev alev yandı

19.11.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. 3 binada devam eden yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Sultanbeyli'de kabus gibi gece! 3 bina alev alev yandı

Korkutan yangın, saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı, ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR 2 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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