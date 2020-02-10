HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultanbeyli'de lise öğrencileri birbirine girdi!

Sultanbeyli'de lise öğrencileri birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 16:13 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de 50 kişilik lise öğrencisinden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı.

Sultanbeyli'de lise öğrencileri birbirine girdi!

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Bosna Bulvarı Nato Yolu Caddesi'nde yaklaşık 50 kişilik öğrenciden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kavga nedeniyle Nato Yolu Caddesi'nde trafik durdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile grup dağıldı. Trafikte kalan sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdiler. Yaklaşık 50 kişinin kavgası çevrede ki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

2b0b4435afa770dcb19494c3ecf05bf4

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler
Bir şehir onu arıyor! Yeni görüntüleri ortaya çıktıBir şehir onu arıyor! Yeni görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultanbeyli kavga lise öğrencileri

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

Yer: İstanbul! Film gibi kaçış

Yer: İstanbul! Film gibi kaçış

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Giresun'da yarın (11 Şubat 2020) okullar tatil mi?' Giresun Valiliği'nden açıklama

Giresun'da eğitime kar engeli!

Kaybolmadan 1 hafta önce çekilmiş! Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehir onu arıyor! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Suriye’den gelen şehit haberinin ardından Türkiye’den çok sert tepki

Şehit haberinin ardından Türkiye’den çok sert tepki

Esenyurt’ta korkutan yangın! Çok sayıda kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta korkutan yangın! Çok sayıda kişi kurtarıldı

Oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı

Oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.