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  4. Sultanbeyli'de pazarcılar arasında yer kavgası: 6 yaralı, 14 gözaltı

Sultanbeyli'de pazarcılar arasında yer kavgası: 6 yaralı, 14 gözaltı

20.05.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de semt pazarında pazarcılar arasında tekmeli tokatlı yer kavgası yaşandı. 6 kişinin yaralandığı, 14 kişinin ise gözaltına alındığı kavga anları kameralara yansıdı.

Olay saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Eyyübi Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarcılar arasında yer tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirlerine girerken kavgada sopalar kullanıldı.

6 YARALI, 14 GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavgaya karışan 14 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kavga anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

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