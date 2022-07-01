Sultanbeyli'de restoranda patlama! Çok sayıda ekip müdahale etti

Sultanbeyli'de korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlama, dün akşam saat 23:00 sıralarında Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir kokoreççi restoranında meydana geldi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Restoran içerisinde gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Yangında gaz kaçağı olan, yemek yapımında kullanılan bir tüp şiddetli şekilde patladı. Patlamanın etkisiyle kokoreççi restoranına ait duvar yıkıldı. Yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar gördü.



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oto galerideki araçlar çevre sakinleri tarafından camları kırılarak yangından uzaklaştırıldı.



İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yangın da ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantanın alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA-İHA)



