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Sultanbeyli'de restoranda patlama! Çok sayıda ekip müdahale etti

01.07.2022 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de kokoreççi restoranında gaz kaçağı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı restoran alev alev yanarken, yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sultanbeyli'de korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlama, dün akşam saat 23:00 sıralarında Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir kokoreççi restoranında meydana geldi.

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YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Restoran içerisinde gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Yangında gaz kaçağı olan, yemek yapımında kullanılan bir tüp şiddetli şekilde patladı. Patlamanın etkisiyle kokoreççi restoranına ait duvar yıkıldı. Yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar gördü.
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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oto galerideki araçlar çevre sakinleri tarafından camları kırılarak yangından uzaklaştırıldı.

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İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yangın da ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantanın alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA-İHA)


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patlama yangın İstanbul Sultanbeyli
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