Sultanbeyli'de restorandan çıkan polislere çatallı saldırı! O anlar kamerada

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Rize’de bir kadını telefonla dolandıran şüphelilerin peşine düştü.

OPERASYON SONRASI POLİSLER YEMEK YEMEK İÇİN BİR RESTORANA GİRDİ

Polis, kısa sürede adreslerini belirledikleri 5 şüpheliyi yaptıkları baskınla gözaltına aldı. Operasyondan bir süre sonra iki polis memuru Sultanbeyli’de yemek yemek için bir restorana girdi.

RESTORANDA GÖZALTINA ALINANLARIN ARKADAŞLARI VARDI

Polis memurlarının girdiği lokantada iddiaya göre dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan bir şüphelinin arkadaşları da vardı.

ÇATALLA PEŞLERİNE TAKILDILAR

Polisleri gözüne kestiren şüpheliler, polisler masadan kalkınca ellerine çatal alarak peşine takıldı. Restorandan çıkan polislerin durumu fark etmesiyle şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin masadan çatal alarak polisleri takip ettiği anlar, restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)





