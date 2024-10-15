HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultanbeyli'de terk edilen eş evi ateşe verdi, her şeyi sokağa attı

Sultanbeyli'de terk edilen eş evi ateşe verdi, her şeyi sokağa attı

15.10.2024 06:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de iddiaya göre eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçiren Muharrem K. evdeki eşyaları sokağa atıp, daireyi ateşe verdi.

Sultanbeyli'deki olay, saat 01.00 sıralarında Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem K. eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçirdi ve yaşadığı dairedeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Daha sonra da müzik açarak evi ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ISTANBUL-SULTANBEYLIDE-TERK-EDILEN-ES-E_370574_102411

EVE ÖZEL HAREKAT POLİSİ GİRDİ

Muharrem K.'nin evde çıkardığı yangın büyümeden söndürülürken, adrese gelen polis ekipleri, Muharrem K. 'yı ikna etmeye çalıştı.

ISTANBUL-SULTANBEYLIDE-TERK-EDILEN-ES-E_370573_102411

GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çabalarına rağmen eşyaları atmaya devam eden Muharrem K., özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

ISTANBUL-SULTANBEYLIDE-TERK-EDILEN-ES-E_370572_102411

Şüpheli polis merkezine götürülürken, geriye sokaktaki etrafa saçılan eşyaların oluşturduğu görüntüler kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli
En Çok Okunan Haberler
Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

İzlanda deplasmanı büyüsünü sonunda bozduk

İzlanda deplasmanı büyüsünü sonunda bozduk

İstanbul'da filmleri aratmayan görüntüler! Çok sayıda polis aracı yolu kesti, böyle kaçmaya çalıştılar

İstanbul'da filmleri aratmayan görüntüler! Çok sayıda polis aracı yolu kesti, böyle kaçmaya çalıştılar

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Ankette dikkat çeken sonuç! Açık farkla ilk sırada yer aldı

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Ankette dikkat çeken sonuç! Açık farkla ilk sırada yer aldı

İsrail dünkü saldırıyla sarsıldı! Merak edilen soru yanıt buldu

İsrail dünkü saldırıyla sarsıldı! Merak edilen soru yanıt buldu

Bakan Tunç'tan İkbal'le ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İkbal'le ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.