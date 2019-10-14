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Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

AA İstanbul Ofisi'ne gelen Kubilay, göreve yeni başlayan Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakamlık olarak yürüttükleri çalışmalara değinen Kubilay, gencinden yaşlısına tüm ilçe halkına yönelik sosyal çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşkun, Kubilay'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Coşkun, Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'a AA yayınlarından takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Cemal Coşkun Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay

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