Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER -Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ Kaymakamlığı "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi" kapsamında eğitim gören öğrencileri İstanbul turuna çıkardı. Tur kapsamında Yıldız Korusu içinde bulunan Malta Köşkü'nde Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ile kahvaltı yapan gençler daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesini gezdi. Öğrenciler son olarak 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne gelerek, dua etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı düzenlediği ve İstanbul Çocukları Vakfı'nın destek verdiği "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi" kapsamında projede yer alan 40 öğrenci için İstanbul turu düzenlendi. Yıldız Korusu içinde bulunan Malta Köşkü'nde verilen kahvaltı ile başlayan programa Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve projede yer alan 40 öğrenci katıldı. "PROJENİN AMACI EĞİTİME ARA VERMİŞ GENÇLERİMİZİ TEKRAR EĞİTİME DEVAM ETTİRMEK"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay Malta Köşkü'ndeki programda öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. "Bu projenin amacı eğitime ara vermiş gençlerimizi tekrar eğitime devam ettirmek" diyen Kubilay, "Onları bir işe yerleştirmek. Özellikle de lise eğitimlerinin bitirmelerine imkan sağlamak. Bu projemizi yürütürken siz sevgili gençlerimizle beraber İstanbul'umuzun dini, tarihi ve kültürel mekanlarını gezme imkanını elde ediyoruz. Bu projeyi İstanbul Çocukları Vakfı ile beraber yürütüyoruz. Daha doğrusu hazırladığımız bu projeye maddi açıdan destek oldular" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE MESLEKİ EĞİTİME VURGU YAPIYORUZ"

Kubilay, "Özellikle lise çağında olan eğitime ara vermiş gençlerimiz mesleki eğitim merkezimizdeki atölyelerde haftanın bir günü okulumuza geliyorlar. Orada eğitimlerini görüyorlar. Yine diğer zamanlarda da bazı yerlerde istihdam ediliyorlar. Bu şekilde hem daha iyi geleceğe hazırlanıyorlar hem de aile ve kendi bütçelerine katkıda bulunmuş oluyorlar. Özellikle mesleki eğitime vurgu yapıyoruz" dedi. "EN ESASLI MESELEMİZ EĞİTİMDİR"

Kubilay eğitimin önemine vurgu yaparak, "Amacımız iyi eğitim almış, lise eğitimini tamamlamış gençler yetiştirmek. Gençlerimizin özellikle sosyalleşmesi açısından bu programın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu geziler vasıtasıyla hem kendi aralarındaki dostluklar gelişmiş oluyor. Hem de kadim İstanbul şehrini daha iyi tanıma imkanını elde etmiş oluyoruz. Sizler şanslısınız. Bizler bütün enerjimizi bütün gücümüzü en iyi şekilde sizlerin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmanız için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Her nefes alıp verişimizde sizlerin en iyi yetiştirilmesinin sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Her zaman ifade ediyoruz, en esaslı meselemiz eğitimdir. Sizlerin geleceğe hazırlanmanızdan, ülkemize, milletimize , devletimize faydalı ailenize faydalı birer vatandaş olarak yetiştirilmenizden daha önemli bir husus yok" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öğrencilere hediye dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.