Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, törenin, öğrencilerin ulusal ve uluslararası başarılarını ödüllendirmek, ilçeye yeni başarı hikayeleri kazandırmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla organize edildiğini belirterek, "Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor ödül töreninde ulusal ve uluslararası düzeyde derece alarak adeta yıldızlaşan 49 gencimizi ve ailelerini, onları yetiştiren tüm idareci, öğretmen ve antrenörleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık olarak okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesiyle yakından ilgilendiklerini aktaran Kubilay, şöyle devam etti:

"Eğitim kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi hem de kalitesinin artırılması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. İlçemizin eğitimde, sporda ve girişimcilikte marka kent haline gelmesi için topyekün bir seferberlik başlatmış durumdayız. İlçemizdeki girişimci sayısını arttırmak için başlatmış olduğumuz Halk Eğitim Kampanyası da büyük bir hızla devam ediyor. Halk Eğitim Merkezimizde bugüne kadar açtığımız 708 kursta 33 bin kursiyere ulaşmış durumdayız. Hedefimiz en kısa sürede 50 bin kursiyere ulaşmaktır. Başarı tatlıdır ama ter kokar. Yürütülen tüm bu çalışmalar ve projeli faaliyetler neticesinde eğitim kurumlarımız, spor kulüplerimiz ve öğrencilerimiz gerek il düzeyinde gerek ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarılı sonuçlara imza atarak bizim gurur kaynağımız olmuşlardır. Göreve başladığım günden itibaren gerçekleştirdiğimiz ödül töreninin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum."