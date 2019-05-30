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"Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:29 | Son Güncelleme

Öğrenciler, "3. Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor" projesi kapsamında ödüllendirildi - Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay: - "Eğitim kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi hem de kalitesinin artırılması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. İlçemizin eğitimde, sporda ve girişimcilikte marka kent haline gelmesi için topyekün bir seferberlik başlatmış durumdayız"

İSTANBUL (AA) - Öğrenciler, Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "3.Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor" projesi kapsamında ödüllendirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşen törende, ilçede bulunan temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde sosyal, sportif, bilimsel ve kültürel alanda kazandıkları başarılar ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, törenin, öğrencilerin ulusal ve uluslararası başarılarını ödüllendirmek, ilçeye yeni başarı hikayeleri kazandırmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla organize edildiğini belirterek, "Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor ödül töreninde ulusal ve uluslararası düzeyde derece alarak adeta yıldızlaşan 49 gencimizi ve ailelerini, onları yetiştiren tüm idareci, öğretmen ve antrenörleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık olarak okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesiyle yakından ilgilendiklerini aktaran Kubilay, şöyle devam etti:

"Eğitim kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi hem de kalitesinin artırılması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. İlçemizin eğitimde, sporda ve girişimcilikte marka kent haline gelmesi için topyekün bir seferberlik başlatmış durumdayız. İlçemizdeki girişimci sayısını arttırmak için başlatmış olduğumuz Halk Eğitim Kampanyası da büyük bir hızla devam ediyor. Halk Eğitim Merkezimizde bugüne kadar açtığımız 708 kursta 33 bin kursiyere ulaşmış durumdayız. Hedefimiz en kısa sürede 50 bin kursiyere ulaşmaktır. Başarı tatlıdır ama ter kokar. Yürütülen tüm bu çalışmalar ve projeli faaliyetler neticesinde eğitim kurumlarımız, spor kulüplerimiz ve öğrencilerimiz gerek il düzeyinde gerek ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarılı sonuçlara imza atarak bizim gurur kaynağımız olmuşlardır. Göreve başladığım günden itibaren gerçekleştirdiğimiz ödül töreninin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum."

- "Devletimizin hayata geçirdiği projelerle, sporu yaygın hale getiriyoruz"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise ulusal ve uluslararası düzeyde üstün başarı göstererek ödül almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, "Ülkemiz farklı sportif alanlarda son yıllarda önemli başarılar elde ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Keskin, şunları kaydetti:

"Gerek ilçe bazında bizlerin gerekse ülke bazında devletimizin, hayata geçirdiği projelerle gençlerimizi spora teşvik ederek, teknolojinin erozyona uğrattığı sporu yaygın hale getirmeye gayret ediyoruz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük katkılardan birinin sporda elde edeceğimiz başarılar olduğunu düşünüyorum. İşte bugün ilçemizden çıkan yıldızlarımızın elde ettikleri başarılarla övünç kaynağımız olması, bizi geleceğe taşıyan en önemli temel taşlardan birisidir."

Öğrencilerin spor gösterilerinin ardından dereceye giren sporculara Kubilay ve Keskin tarafından ödülleri takdim edildi.

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