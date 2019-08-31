HABER

Sultanbeyli’de 15 yıllık karısını öldürmüştü, kendini, ‘aldattı’ diye savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 23:13 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ömer Y., “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ömer Y., “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin mahkeme sorgusunda, “Eşim beni aldattığı için öldürdüm, pişmanım” dedi.
Sultanbeyli’de Ömer Y. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesi Zeynep Y.’yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürmüştü.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
“Beni aldattığı için öldürdüm”
Şüpheli savcılık ifadesinde, “Eşim Zeynep Y.’yi beni aldatmasından dolayı bir anlık sinirle öldürdüm” dedi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli buradaki sorgusunda da, “Eşim beni aldattığı için öldürdüm, pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
Mahkeme, Ömer Y.’nin eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralıİslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı
Çorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova’da yakalandıÇorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova’da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.