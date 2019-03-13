HABER

Sultanbeyli’de 2 katlı binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de 2 katlı bir binada yangın çıktı.

Sultanbeyli’de 2 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak’ta 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Evin çatı katında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yaşayan anne ve babanın işte, çocukların da okulda olması olası bir facianın önüne geçerken, yangının sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu
Kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralıKırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı
Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltıMersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.