HABER
  4. Sultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildi

Sultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 03:46 | Son Güncelleme

Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde 3 ATM kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde 3 ATM kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Yangın çevredeki vatandaşlar yardımı ile söndürülürken, kundaklanan ATM’ler kullanılamaz hale geldi.
İddiaya göre olay saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bankalara ait 3 ATM’e cihazının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanması ile gerçekleşti. ATM’lerin kundaklandığını gören binadaki vatandaşlar olayı hemen itfaiye ve emniyet güçlerine bildirdi. O esnada ATM’leri kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden hızla kaçtılar. Yanan ATM’ye çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdüler. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri ise çevrede şahısların yakalanması için çalışma başlattılar. Yangın sonrası ise ATM’ler kullanılamaz hale geldi.
Görgü tanıklarından olan bir esnaf, " Alarm çaldı ben pencereden baktım. Bir taksici arkadaş bura da durdu herhalde yolcu buradan para çekip taksiciye verecekti. Yolcu ATM’yi gördü bağırdı su yok mu söndürelim dedi. Ben aşağı indim dükkanı açtım yangın söndürücüler ile söndürdük" diye konuştu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener son anket sonucunu açıkladıMeral Akşener son anket sonucunu açıkladı
Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılarSultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar
İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandıİzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi programında yoktu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Süleyman Soylu'dan Kadir İnanır'a 'Devran' tepkisi! 'Eksik yapmışsınız Kadir efendi'

Soylu'dan İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir efendi

Denizli'de korkunç olay! Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremi tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

Markette silahlı soygun! 3 bin TL ile kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.