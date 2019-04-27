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SULTANBEYLİ'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI(aktüel görüntülerle geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 21:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA
Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın saat 20.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Dereköy Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddialara göre yangın şömine bacasından çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Takviye ekipler istendi. Olay yerine Kurtköy, Yenişehir, Bakkalköy, Kartal ve Yenidoğan müfrezelerinden itfaiye araçları gönderildi.

Polis ekipleri, mahalle sakinlerini olay yerinden uzaklaşırdı. Yangın, tüm çatı katını sardı ve alev alev yandı. Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardı. Vatandaşlar alev alev yanan çatıyı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
-Yangın çıkan bina
-Çatı katının alev alev yanması
-Vatandaşların yangını seyretmesi
-Vatandaşlar ile röp
-Vatandaşların yangını cep telefonlarıyla kaydetmesi
-Genel ve detay

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