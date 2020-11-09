HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 05:50 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alevlere teslim oldu.

Sultanbeyli’de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alevlere teslim oldu. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.
Sultanbeyli, Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Bulvarı üstünde bulunan 5 katlı binanın boş olan 5’inci katındaki çatı kısmı saat 04.15 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibinin geldiği yangında polisler çevre güvenliğini sağlarken itfaiye erleri alevlere dört koldan müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonrasında kontrol altına alınan yangında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Boş olan binada çıkan ve geceyi aydınlatan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçışTarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçış
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olayBir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleriYolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri
1/
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı! Tam 2 bin 500 yıllık
Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı! Tam 2 bin 500 yıllık
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Antalya'da bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Sultanbeyli'de seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı
Sultanbeyli'de seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde feci kaza! İki kardeşten acı haber
Burdur'da feci kaza! İki kardeşten acı haber
Aydın'da 2 bin 500 yıllık lahit keşfedildi! Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı
Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı! Tam 2 bin 500 yıllık
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
İzmir'den acı haber! AFAD depremdeki can kaybının 115'e yükseldiğini açıkladı
İzmir depreminde can kaybı yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.