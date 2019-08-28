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Sultanbeyli'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.

Sultanbeyli'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Silahların ateşlendiği korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olan iki grup arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar ateşlendi. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet Hastanesi İle Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden çok sayıda pompalı tüfek fişeği bulundu. Çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA
Silahların patladığı korkulu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde duran bir otomobilden kişiler iniyor. O sırada bir kaç el silah sesi geliyor. Bazı kişilerin süre sonra otomobile binip gittikleri görülüyor. Bazı vatandaşların sokakta korkuyla koşuşturdukları da kameraya yansıyor.

(FOTOĞRAF)

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