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Sultanbeyli’de 74 yaşındaki Sultan teyze hasta yatağından kalkarak sandık başına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de yaşayan 74 yaşındaki Sultan teyze, hastalıklarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için sandık başına gitti.

Sultanbeyli’de yaşayan 74 yaşındaki Sultan teyze, hastalıklarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için sandık başına gitti. Belediye tarafından kendisine gönderilen ambulans ile oy kullanacağı okula götürülen Sultan teyze, Binali Yıldırım ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’i kendisine ziyarete beklediğini söyledi.
Sultanbeyli’de yaşayan 74 yaşındaki Sultan teyze, hastalıklarına rağmen hasta yatağından kalkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Sultan teyze, oy kullanacağı Sultanbeyli Merkez İlkokuluna belediyenin kendisi için gönderdiği ambulans ile götürüldü. Oy kullanma işleminin ardından Sultan teyze, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’i kendisine ziyarete beklediğini söyleyerek, seçimlerin ülkeye ve İstanbul’a hayırlar getirmesini diledi.

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