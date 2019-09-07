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Sultanbeyli’de amca çocukları arasında silahlı kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de amca çocukları arasında çıkan ve aynı aileden 4 kişi yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlıları yakalandı.

Sultanbeyli’de amca çocukları arasında çıkan ve aynı aileden 4 kişi yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlıları yakalandı. 8 şüpheli yakalanmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olay anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde 27 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli silahlı 11 şüpheli beyaz renkli bir aracı kovalayarak araç içerisindekilere mermi yağdırdı. Araca isabet eden kurşunlar içeride bulunan 5 kişiye isabet etti. Olayın ardından yaralanan Abdulbaki K. (56) ve Fesih T. (49), Zahir K. (36), Cihan B. (27) ve Özcan Bingöl (36) hastaneye kaldırıldı.
Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde 28 Ağustos Perşembe günü, Osman K. Ümraniye’de, Mazlum B., Hikmet B., Zeki B., Siğbet B., Şahin B. ve Yusuf B. ise Kocaeli’de yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayın diğer sorumlularından Ali B. ise 31 Ağustos Pazar günü polise teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cinayetin sebebi kız alma verme meselesi çıktı
Şahin B.’nin 6 yıl önce akrabası ile evlendiği, anlaşamayan çiftin bir süre sonra boşandığı öğrenildi. Şahin B.’den boşanan eski eşinin bir süre sonra başka biri ile evlenmesi üzerine ise amca çocukları arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Olay günü bir araya gelen tarafların bu nedenle tartışarak kavga ettiği belirtildi.
Ağır yaralanan Özcan Bingöl, olaydan on gün sonra hayatını kaybetti
Akrabalar arasında çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Abdulbaki K. (56) ve Fesih T. (49) taburcu edilirken Zahir K. (36) ve durumu ağır olan Cihan B. (27)’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özcan Bingöl (36) ise 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, olayın şüphelisi olduğu belirlenen diğer 3 şahısı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eli silahlı şahısların beyaz renkli bir otomobilin peşinden koşarak araca kurşun yağdırdıkları görüldü.

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