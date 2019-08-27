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SULTANBEYLİ'DE AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

Çağrı ÇALAIŞNAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.

Çağrı ÇALAIŞNAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olan iki grup arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar ateşlendi. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet Hastanesi İle Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden çok sayıda pompalı tüfek fişeği bulundu. Çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların ambulanslara konulması
-Hastaneden görüntüler
-Yaralıların hastanedeki sevkleri
-Yaşanan hareketlilik
-Hastanedeki aile üyeleri

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