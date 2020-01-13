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  4. Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar

Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 03:35 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de özel bankalara ait yan yana bulunan 3 ATM kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul,(DHA) SULTANBEYLİ'de özel bankalara ait yan yana bulunan 3 ATM kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı. Polis, ATM'leri yakan kişi yada kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay saat 02:00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ATM'lere para çekmek için gelen bir taksi sürücüsü ATM'lerin yandığını gördü. ATM'ler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürüldü.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ DELİL TOPLADI
Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından maddi hasarın meydana geldiği ATM'lerde ve çevresinde bulunan deliller toplandı. Polis her yerde 3 ATM'yi yanıcı, yakıcı madde ile yakan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ATM'LERIN YANDIĞINI TAKSİCİ GÖRDÜ
ATM'lerin bulunduğu binada oturan ve yangını söndüren vatandaş yaşananları anlattı. "Ben evdeydim. Alarm çaldı. Bir taksici arkadaş geldi. Bağırdı su yok mu? diye. Sonra ben pencereden baktım. Koştum aşağı indim. Dükkanı açtım. Yangın söndürücüleri çıkardım. Sıktım söndürdüm. Kim olduklarını göremedik" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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