HABER

Sultanbeyli'de bacağı araç ile kaldırım arasına sıkışan kadının tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:45 | Son Güncelleme

  SULTANBEYLİ'de  dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yaralanan 5 kişiden, anne ile bebeği dahil 4 kişi taburcu edildi.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yaralanan 5 kişiden, anne ile bebeği dahil 4 kişi taburcu edildi. Kazada bacağı araç ile kaldırım arasında sıkışan ve bacağının kesilme olasılığı olduğu öğrenilen kadının tedavisi ise sürüyor.
Sultanbeyli Fatih Bulvarı'nda dün yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla kaldırımdakilere çarpmıştı. Kazada biri bebek 5 kişi yaralanmış, yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi görürken, anne ve bebeği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Anne ve bebeğinin de bugün taburcu olduğu öğrenildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Nebahat Gün (41) Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Gün'ün kaldırım ile otomobil arasında ezilen bacağının kesilme olasılığının olduğu bildirildi. Nebahat Gün'ün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan sürücü M.S. ise bugün Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edilecek.

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Bakan Ersoy, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gezdi (2)Bakan Ersoy, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gezdi (2)
Başkan Bozkurt’tan ilkokul öğretmenine sürpriz ziyaretBaşkan Bozkurt’tan ilkokul öğretmenine sürpriz ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukları zehirlendi! Gözyaşlarına hakim olamadı

Gördüğü manzara karşısında şok yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu

Bingöl’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Yine aynı kabus: 1 ölü

Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Binlerce öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü

Büyükçekmece'de pilates hocası kocası tarafından vuruldu

Pilates hocası dehşeti yaşadı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.