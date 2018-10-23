SULTANBEYLİ'DE BİR APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA) Sultanbeyli Adil Mahallesi Sedir Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 10.00'da yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Alev alev yanan çatı çevredekeki vatandaşarın cep telefonu kameraları tarafından çekildi. Görüntü dökümü -------------------- -Cep telefonu görüntüleri -Alev alev yanan çatı -Genel ve detaylar
Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!
Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet
Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı
HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım
Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı
'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...
Bu kez sahildekileri hedef aldılar!
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum