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SULTANBEYLİ'DE BİR APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Adil Mahallesi Sedir Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 10.00'da yangın çıktı.

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA) Sultanbeyli Adil Mahallesi Sedir Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 10.00'da yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Alev alev yanan çatı çevredekeki vatandaşarın cep telefonu kameraları tarafından çekildi. Görüntü dökümü -------------------- -Cep telefonu görüntüleri -Alev alev yanan çatı -Genel ve detaylar

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