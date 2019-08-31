Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçaklayarak öldüren Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli\u2019de bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu kar\u0131s\u0131n\u0131 defalarca b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcren \u00d6mer Y. \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece \u201ce\u015fi kasten \u00f6ld\u00fcrme\u201d su\u00e7undan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.G\u00f6renler hayran kald\u0131! Emekli maa\u015f\u0131yla yapt\u0131Y\u0131lan\u0131n soktu\u011fu kad\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti! Bah\u00e7ede \u00fcz\u00fcm toplayan kad\u0131n y\u0131lan \u0131s\u0131rmas\u0131yla \u00f6ld\u00fc
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