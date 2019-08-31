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Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçaklayarak öldüren Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 21:40 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçaklayarak öldüren Ömer Y.

Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçaklayarak öldüren Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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