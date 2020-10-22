Sultanbeyli’de buzdolabı hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli’de bir iş yerinden su arıtma cihazı, soba, buzdolabı, tost makinesi çalındı. Hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıkarken, yakalanan şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Sultanbeyli’de 19 Ekim 2020 tarihinde R.K. isimli şahsa ait iş yeri içerisinden 1 su arıtma cihazı, 3 adet döküm soba, buzdolabı, tost makinesinin çalınması ve 21 Ekim’de M.A. isimli şahsa ait açık bulunan aracın içerisinden cep telefonu çalınması ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli Mobil Park görevlileri yaptıkları çalışmalarda elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde bahse konu olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli Serhat E. (19) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın çalmış olduğu eşyalardan buzdolabını bir hurdacı dükkanına emaneten bıraktığı, diğer malzemeleri ise sattığı tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında “iş yerinden hırsızlık ve “açıktan hırsızlık” suçlarından işlem yapılan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

