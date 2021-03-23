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Sultanbeyli’de fabrika yangını

23.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de otomobil parçası üreten fabrikada yangın çıktı.

Sultanbeyli’de otomobil parçası üreten fabrikada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın drone ile havadan görüntülendi.
Olay saat 20.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi üzerinde bulunan otomobil parçası üreten fabrika meydana geldi. İş yerinde bulunan konteyner kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte dumanlar iş yerini sardı. Durumun itfaiye polis ve 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan yanan iş yeri drone ile havadan görüntülendi.

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