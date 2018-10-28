HABER

Sultanbeyli'de gecekondu yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 01:30 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de bir gecekonduda yangın çıktı.

Sultanbeyli'de gecekondu yangını

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) SULTANBEYLİ'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın, Mimarsinan Mahallesi Bakkaloğlu Caddesi'nde bir gecekondu saat 23:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki ailenin kaldığı gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede oturan vatandaşları panik yarattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önemli alırken bir yandada gecekondu yangını izleyen meraklı kişileri çevreden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken bölgede kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Herhangi can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiyenin ve polisin soruşturması sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Sultanbeyli'de gecekondu yangınıSultanbeyli'de gecekondu yangını

PARTNERRüyanızda ölü akrabanızı gördüyseniz...Rüyanızda ölü akrabanızı gördüyseniz...
Bakan Soylu, şehit evini ziyaret etti (2)Bakan Soylu, şehit evini ziyaret etti (2)
İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim olduİstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.