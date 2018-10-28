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Sultanbeyli'de gecekondu yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 01:42 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Bakkaloğlu Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Polis tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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Sultanbeyli'de gecekondu yangınıSultanbeyli'de gecekondu yangını
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Sultanbeyli'de yangın

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