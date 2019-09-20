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SULTANBEYLİ'DE GELİNİN EVİ ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

    SULTANBEYLİ'de gelinin oturduğu evin önünde hava ateş açan iki kişi yakanlandı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
SULTANBEYLİ'de gelinin oturduğu evin önünde hava ateş açan iki kişi yakanlandı.
Sultanbeyli Abdurahman Gazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde 15 Eylül'de gelinin oturduğu evin önüne gelen damadın akrabaları sokak ortasında defalarca havaya ateş açmıştı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda damadın akrabalarından İsmail B.(31) ve Batuhan Y.(20)'yi tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyle birlikte kurusıkı bir tabancayla birlikte yakalayarak dün gözaltına aldı. İsmail B. Ve Batuhan Y. hakkında 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi
-Genel ve detaylar

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