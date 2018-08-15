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- SULTANBEYLİ'DE HASTANE ÇATISINDA YANGIN - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - istanbul DHA Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ - istanbul DHA
Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Yangından görüntüler

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