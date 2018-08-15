Sultanbeyli'de hastane çatısında yangın

Ramazan EĞRİ/İATANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ'de bulunan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Hastalar hemen tahliye edildi.
Sultanbeyli'de bulunan özel hastanenin çatısında saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan çatı katında başlayan yangına müdahale için Sultanbeyli, Yenişehir, Yenidoğan ve Kartal itfaiye grupları sevk edildi. Yangın çıkan bloktan 110 hasta, itfaiye ve hastane çalışanları tarafından diğer binaya nakil edildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Bir görgü tanığı "Hastanede oğlum diş tedavisi görüyordu. Bir anda alarm çaldı. Depoda çıktığını söylediler. Herkes dışarı çıktı. Hastaneyi boşaltmak zorunda kaldılar." dedi.
Çevredeki bir esnaf da, "Hastanenin üst katında bir anda alevler çıktı, git gide büyüdü. İtfaiye yaklaşık 6-7 dakika sonra müdahale etti. Bir alt katında yoğun bakım ünitesi var. Çok şükür itfaiye müdahale etti, kontrol altına aldı. Büyük bir tehlike atlattık." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)
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