Sultanbeyli'de hastane çatısında yangın - 2

Ramazan EĞRİ - istanbul DHA - SULTANBEYLİ'de bulunan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de bulunan özel hastanenin çatısında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken hastalar tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Soğutma çalışması sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

