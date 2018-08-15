HABER

Sultanbeyli'de hastanede yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Özel bir hastanenin çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
1 milyon ziyaretçi bekleyen Çeşme, bayrama hazır1 milyon ziyaretçi bekleyen Çeşme, bayrama hazır
TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı var (2)TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı var (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane yangın

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.