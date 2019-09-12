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Sultanbeyli’de hırsız-polis kovalamacası film sahnelerini aratmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de polisin takibe aldığı şüpheliler, bir marketi soymak isterken suçüstü yakalandı.

Sultanbeyli’de polisin takibe aldığı şüpheliler, bir marketi soymak isterken suçüstü yakalandı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir buçuk ayda Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde birçok ilçede meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekiplerin olayların meydana geldiği yerlerde yaptığı incelemede, şüphelilerin kapalı kasa bir araçla market ve iş yerlerine gelerek et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası ve tekstil ürünü gibi birçok malzeme çaldıkları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit eden polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için her 04.00 ile 08.00 saatleri arasında İstanbul genelinde uygulama gerçekleştirdi. Çalışmalar sürerken ekipler, dün sabah Sultanbeyli’de bir marketin önünde eşkale uyan bir araç tespit ederek aracı takibe aldı. Araç içerisindeki şahısların marketi soymaya çalıştığını gören polis, durumu bölgedeki diğer asayiş ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı ve çok sayıda asayiş ekibi dakikalar içerisinde olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerini fark eden hırsızlar, kullandıkları araçla kaçmak istedi fakat ekip aracı buna izin vermedi. Bunun üzerine zanlılar araçtan inerek kaçmaya başladı. Ara sokaklara dağılan zanlıların peşini bırakmayan polis, 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Marketten gıda ürünü çalarken suçüstü yapılarak gözaltına alınan şahısların aracında et, gıda malzemesi, hırsızlık yapmakta kullanılan levye, makas ve çalıntı plakalar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen K.B., T.B., O.S., A.S. ve F.A’nın benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve İstanbul genelinde 20 benzer olayın şüphelileri oldukları tespit edildi.
İstanbul genelinde birçok ilçede et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası, tekstil ürünü gibi pek çok ürün çalan zanlıların Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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