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SULTANBEYLİ'DE HURDA ARAÇLAR YANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL-DHA Sultanbeyli'de hurdacıların oksijen kaynağı ile parçalamaya çalıştığı minibüs bir anda alev aldı.

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL-DHA Sultanbeyli'de hurdacıların oksijen kaynağı ile parçalamaya çalıştığı minibüs bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler park halinde bulunan hurda bir kamyonete de sıçradı. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay Battalgazi Mahallesi Şark Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hurdacılar bir aracı oksijen kaynağı ile parçalamaya başladı. O sırada çıkan kıvılcımlar aracın içinde yangın çıkarttı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Alevlerle park halinde bulunan bir hurda kamyonete ve çam ağacına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Araçların hurdacılara ait olduğunu söyleyen bir vatandaş,?Hurdacılar kendi araçlarını parçalamaya çalışırken, spiral taşından çıkan kıvılcımla alev aldı. Kısa sürede itfaiyeciler geldi. Yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Uzun süredir buradalar dedi. Görüntü dökümü ---------------------- -Yanan araçların görüntüsü -İtfiaye ekiplerin söndürme çalışması -Vatandaşlar ile röp -Oksijen kaynak tüplerin görüntüsü -Genel ve detay görüntüler

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