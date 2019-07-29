Sultanbeyli'de icra memuru ve avukata saldırı iddiası

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir fabrikaya haciz işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla giden, avukat ve icra memuruna demir çubuk, kürek ve yanıcı kimyasal madde ile saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde 25 Temmuz'da haciz için gittikleri bir fabrikada saldırıya uğradıklarını iddia eden icra memuru F.U. ve Avukat Yunus Eryılmaz, emniyete giderek fabrika sahibi M.S. ile 4 çalışanından şikayetçi oldu.

Emniyetteki şikayetinde, alacakları için fabrikaya gittikleri sırada ortamın gerginleşmesi nedeniyle polise haber verdiklerini belirten Avukat Eryılmaz, polis ekiplerinin fabrikaya gelmesiyle icra işlemlerine başlandığını, bu sırada fabrika sahinin çalışanlarından mazot isteyerek kendilerini yakmakla tehdit ettiğini anlattı.

Çalışanların ellerinde bidonlarla gelerek kimyasal maddeyi etraflarına döktüklerini, daha sonra da iş yeri sahibinin kimyasal maddeyi kendi üstüne döktüğünü ifade eden Eryılmaz, polisin müdahalesi sonucu kurtulduklarını söyledi.