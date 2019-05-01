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SULTANBEYLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN POLİS ARACINA ÇARPMA ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

  Sultanbeyli'de iki caddenin kesiştiği noktada İETT otobüsü polis aracına çarptı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Sultanbeyli'de iki caddenin kesiştiği noktada İETT otobüsü polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi ile Sait Nursi Caddesi kesiştiği noktada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İETT otobüsü Beykoz Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yolun Sait Nursi Caddesi'yle kesiştiği noktada seyir halindeki polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis memuru Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor. Öte yandan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis aracının gelişi ve otobüsün çarpma anı görülüyor.

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