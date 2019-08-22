Sultanbeyli’de iki kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Yakuphan Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza dakika dakika görüntülendi

Sultanbeyli Yakuphan Caddesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre 34 RYY 42 plakalı kamyon sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişiyi ezdi. Olay yerinde hayatlarını kaybeden şahıslardan birinin Sadık Sarıdağ (27) olduğu öğrenilirken diğer şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.

