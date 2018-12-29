HABER

SULTANBEYLİ'DE İNŞAATTA ÇÖKME

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 01:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de inşaat halindeki binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de inşaat halindeki binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı inşaatta saat 21.30 sıralarında en üst kata beton dökümü sırasında çökme oldu. İnşaatın bir bölümü tamamen çökerken, işçiler büyük korku yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

"USTALAR O ANDA KENDİLERİNİ ZOR KURTARDI"

İhbar üzerine çökmenin meydana geldiği yere itfaiye ve polis sevk edildi. Polisler çöken inşaatın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İnşaatın bekçiliğini yapan Kemal Özkan olayla ilgili şunları söyledi:

Ustalar betonu atarken, bir anda ses geldi. Ustalar o anda kendilerini zor kurtardı. Kaçtılar.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Bakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecekBakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek
Sultanbeyli'de inşaatta çökmeSultanbeyli'de inşaatta çökme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.