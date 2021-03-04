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  4. Sultanbeyli’de intihar eden genç kız paylaşımlarıyla dikkat çekti

Sultanbeyli’de intihar eden genç kız paylaşımlarıyla dikkat çekti

04.03.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin balkonundan atlayan genç kız hayatını kaybetti.

Sultanbeyli’de anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin balkonundan atlayan genç kız hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası genç kızın geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, R.T. (23) isimli genç kız, anne ve babasının sürekli olarak yaşadıkları tartışmalar nedeniyle psikolojik problemler yaşamaya başladı. Dün akşam saatlerinde ise çiftin yeniden tartıştığını gören kızları R.T. oturdukları apartmanın beşinci katından aşağı atlayarak intihar etti. Kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, genç kızı hastaneye kaldırdı. Evinin beşinci katından atlayarak intihar eden genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde hayatının kaybetti.

Dikkat çeken paylaşım: “Boğazımı kesmeye çalıştılar, annemi bıçakladılar”
Hayatını kaybeden genç kızın geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Genç kızın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan her gün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da inanıyorum ki sesimi duyuracaksınız" ifadelerine yer verdi.
Genç kız üç şahsın fotoğrafına yer vererek yaptığı paylaşımda ise, "Bunlar tefeci, soldaki katil, ortadaki kaç kişiyi bıçakladı. Bunları tanıyan herkes biliyor bunların ne olduğunu, siz de bilin sağdaki annemi bıçakladı üçü bizi darp etti. İkisi serbest ve gereken cezayı almalarını istiyorum" sözlerini kullandı.

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