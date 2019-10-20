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Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı.

Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Sultanbeyli'de bir iş yerine plakasız öğrenci servisiyle gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan operasyon sonrası işyerinde yakalanan Hüsnü Can İ., Eren İ., İsmail K., Ozan Ş., Ömer Faruk A. gözaltına alındı. Öğrenci servisinde yapılan aramalarda 1 çalıntı plaka, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, kasa taşımak için kullanılan bir el arabası, hırsızlıkta kullanılan çeşitli aletler bulundu. Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BÖYLE YAKALANDILAR
Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine gelmesi, kameranın açısını değiştirmeye çalışmaları ve polislerin yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)

Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kameradaSultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kameradaSultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kameradaSultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

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