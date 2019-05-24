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Sultanbeyli’de kamyonetin 3 yayaya çarptığı feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, ardından bir iş yerine girerek durabildi.

Sultanbeyli’de kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, ardından bir iş yerine girerek durabildi. Kazada yaralanan üç kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında gerçekleşti. Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak altına aldı. Ardından kamyonet yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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