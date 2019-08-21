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Sultanbeyli'de kamyonunun motosikletteki iki kişiyi ezme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 23:24 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de, seyir halindeki kamyonun altında kalan motosikletli iki kişi ezilerek hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de kamyonunun motosikletteki iki kişiyi ezme anı kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ'de, seyir halindeki kamyonun altında kalan motosikletli iki kişi ezilerek hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 19.00'da Yakuphan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 RYY 42 plakalı kamyonun sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçerken motosikletli iki kişiyi fark etmeyerek ezdi. Motosikletteki iki kişi de olay yerinden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerden birinin Sadık Sarıdağ (27) olduğu, diğer kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ezilerek hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Seyir halindeki kamyonun arkasında iki kişinin bindiği motosiklet ilerliyor. Motosiklettekiler bir süre sonra sağından kamyonu geçmeye çalışıyor. Yan yana olduklarında kamyon hafif virajda sağa doğru devam edince motosiklettekileri altına alıyor.

(FOTOĞRAF)

Sultanbeyli'de kamyonunun motosikletteki iki kişiyi ezme anı kameradaSultanbeyli'de kamyonunun motosikletteki iki kişiyi ezme anı kameradaSultanbeyli'de kamyonunun motosikletteki iki kişiyi ezme anı kamerada

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