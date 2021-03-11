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  4. Sultanbeyli’de kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti

Sultanbeyli’de kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti

11.03.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de otomobil içerisindeki iki kardeşe amcaoğulları tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Sultanbeyli’de otomobil içerisindeki iki kardeşe amcaoğulları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Saldırgan şahsın olay yerinden kaçışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Emrah Delitaş ve Selvi Delitaş isimli iki kardeş ikamet ettikleri evin önüne araçla geldi. O esnada daha öncesinde evin karşısında bulunan kahveye gelerek iki kardeşin dönmesini bekleyen ve aralarında miras nedeniyle tartışma yaşadıkları amca çocukları, Delitaş kardeşlerin araçla geldiğini görünce yanında getirdiği silahla iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan feci olay sonrası Selvi Delitaş olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Delitaş ise kaldırıldığı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kurşunların hedefi olan kardeşlere müdahale etti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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