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Sultanbeyli’de metruk evde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 04:21 | Son Güncelleme

Sultanbeyli ilçesi Nihal Sokak’ta bulunan iki katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sultanbeyli’de metruk evde yangın çıktı

Sultanbeyli ilçesi Nihal Sokak’ta bulunan iki katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken sağlık görevlileri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi.

Yangının yan apartmana sıçramaması için büyük çaba verildi
İstanbul, Sultanbeyli ilçesi Nihal Sokak’ta yer alan iki katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangına Sultanbeyli’nin yanı sıra Yenidoğan itfaiye ekipleri de müdahale etti. Terk edilmiş evin çatısı tümüyle alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri bina içerisinde oksijen tüpü yardımıyla araştırma yaptı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının yandaki üç katlı binaya sıçramaması için yoğun çaba veren itfaiye ekipleri apartman dairelerinde uyuyan vatandaşları yoğun dumandan etkilenmemeleri için dışarıya çıkarttı. Polisin yangının çıktığı noktada geniş güvenlik önlemi aldığı dikkatlerden kaçmazken meraklı vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını izledi.

Yangını gören vatandaş: Camlara taş attım ıslık çaldım
Sultanbeyli’de gece yarısı çıkan yangını görerek itfaiye ekiplerine ihbar eden vatandaş, "Biz işten geliyorduk, sokaktan geçerken baktım bina yanıyor. Kimse ayakta değil herkes uyuyor, milleti uyandırmaya çalıştım kimse uyanmadı. Camlara taş attım, ıslık çaldım. Ondan sonra itfaiyeyi aradım bina yanıyor diye. Bu arada millet de uyandı. Herkes sokağa çıktı. Ondan sonra itfaiye de geldi yangın diğer binaya sıçramadan söndürdü. Can kaybı veya yaralı yok" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli’de metruk evde yangın çıktı

Sultanbeyli’de metruk evde yangın çıktı

Sultanbeyli’de metruk evde yangın çıktı

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